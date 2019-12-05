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05.12.2019 - 16:44 | | DHA

Resulayn'da elektrik panosunda patlayıcı tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG tarafından Resulayn'da elektrik panosuna yerleştirilen el yapımı patlayıcının tespit edildiğini açıkladı.

Resulayn'da elektrik panosunda patlayıcı tespit edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yolları, köprüleri ve menfezleri mayın ve el yapımı patlayıcılarla tuzaklayarak masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin Resulayn'da bir elektrik panosuna da roket mühimmatı kullanarak el yapımı patlayıcı yerleştirdiği tespit edildi" denildi.

 

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