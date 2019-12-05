Resulayn'da elektrik panosunda patlayıcı tespit edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yolları, köprüleri ve menfezleri mayın ve el yapımı patlayıcılarla tuzaklayarak masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin Resulayn'da bir elektrik panosuna da roket mühimmatı kullanarak el yapımı patlayıcı yerleştirdiği tespit edildi" denildi.