Resulayn’da en büyük mühimmat deposu bulundu

Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekâtı yaklaşık 150 kilometrelik hatta sürerken çembere alınan Resulayn’da birliklerin kent içindeki kontrollü ilerleyişi sürdü. Kamışlı ile Halep’ten Ayn el Arap (Kobani) ve Menbiç’e uzanan stratejik önemdeki M4 karayolu, Resulayn ve Ayn İsa bağlantısını sağlayan bölümünün tamamı da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kontrol altına alındı. Yolun stratejik bir noktası da SMO askerlerinin denetimine geçti. M4 karayolunun bir bölümünde ise Suriye rejim güçleri kontrolü sağladı.

Resulyan’ın güneyinde bulunan M4 yolundaki Aliye siloları TSK ve SMO askerleri tarafından ele geçirildi. İlçede terör örgütü PKK/YPG’ye ait en büyük silah deposu bulundu.

Depoda 100’den fazla uzun menzilli roket, antitank füzeleri, havan mermileri, doçka mermileri, sandıklar içerisinde binlerce uçak savar mermisi ve 300 adet mayın tarama cihazı da ele geçirildi.

SMO 7 şehit verdi

Öte yandan Suriye Mili Ordusu (SMO), harekât kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn kırsalında YPG/PKK’lı teröristlerle dün girilen şiddetli çatışmalarda 7 şehit verdi.

Yaralanan 20 SMO askeri tedavi altında alındı. Böylece harekâtın başından bu yana SMO’nun 71 askeri şehit olurken, 207 askeri yaralandı.

MSB: 702 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı’ndan Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısıyla ilgili açıklama yapıldı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda “9 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 702 oldu” denildi.

Sokak sokak ev ev temizlik





Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik’in Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Resulayn’da yürüttüğü operasyonlara ilişkin fotoğraflar paylaştı. Meskun mahalde patlayıcı ve mayın temizleme çalışmalarını sürdüren komando birlikleri, sokak sokak, ev ev arama ve tarama faaliyeti yaparak terörü adım adım temizliyor.