Reyhan Cansu kimdir, kaç yaşında? Uğur Güneş ile sevgili mi?

Pop müzik dünyasının önemli isimlerinden Reyhan Cansu gündem oldu. Son olarak Burası Türkiye şarkısını yayınlayan Reyhan Cansu ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...



REYHAN CANSU KİMDİR?



9 yaşında bale eğitimi almaya başlayarak sanat ile tanışan ve daha sonrasında kendini bu alana yönlendiren Reyhan Cansu, 11 yaşına geldiğinde Dokuz Eylül Üniversitesi devlet konservatuarı yetenek sınavlarını kazandı ve devlet konservatuarında eğitim aldı. Küçük yaşta başlayan eğitimlerine sahne sanatları görsel sanatlar ve özel Türk müziği dersleri alarak devam eden sanatçı bu eğitimler sayesinde kendini bu alanda geliştirmeyi de başardı.

Yaptığı röportajlarda hayatı ile ilgili bilgiler veren Reyhan Cansu, sevimli ve eğlenceli yönüyle dikkat çekti. Bir dönem televizyonlarda oğlunun kaybolduğu haberleriyle gündeme gelen Reyhan Cansu, dönem içerisinde de Reyhan Cansu kimdir şeklinde merak edilmiş ve internette aranmıştı. Kendinde en çok sevdiği huyu "Pratik çözüm üretebilmek" olarak tanımlayan Reyhan Cansu'nun en sevmediği huyu ise fazla fedakâr ve sabırlı olmakmış.