Reyting sonuçları! 20 Kasım Reyting sonuçlarında hangi dizi,program,kanal birinci oldu?

20 Kasım 2019 Çarşamba günü ATV'de yeni başlayan Kuruluş Osman dizisi, Kanal D'de Afili Aşk, TV8'de MasterChef Türkiye yarışması, TRT 1!de Benim Adım Melek, FOX TV'de Kurşun ekranlara geldi. Bu iddiaları projelerden hangi reyting sıralamasında üst sıralarda yer aldı? İşte 20 Kasım 2019 Reyting sonuçları...

20 KASIM 2019 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

AB Reyting Sonuçları





ABC1 Reyting Sonuçları





Total Reyting Sonuçları



