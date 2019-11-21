21.11.2019 - 10:37 |
Reyting sonuçları! 20 Kasım Reyting sonuçlarında hangi dizi,program,kanal birinci oldu?
20 Kasım 2019 Çarşamba günü reyting sonuçları belli oldu. Yeni başlayan diziler, her akşam büyük izleyici kitlesine hitap eden yarışmalar ve kanallar arasında hangisi birinci oldu? ATV, Kanal D, FOX, TV8 SHOW TV, TRT 1...İşte 20 Kasım Reyting sonuçları haberimizde...
20 Kasım 2019 Çarşamba günü ATV'de yeni başlayan Kuruluş Osman dizisi, Kanal D'de Afili Aşk, TV8'de MasterChef Türkiye yarışması, TRT 1!de Benim Adım Melek, FOX TV'de Kurşun ekranlara geldi. Bu iddiaları projelerden hangi reyting sıralamasında üst sıralarda yer aldı? İşte 20 Kasım 2019 Reyting sonuçları...
20 KASIM 2019 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI
AB Reyting Sonuçları
ABC1 Reyting Sonuçları
Total Reyting Sonuçları