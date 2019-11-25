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25.11.2019 - 11:22 |

Reyting sonuçlarını kim kazandı? O Ses Türkiye, Savaşçı, Güvercin hangi yapım ilk sırada yer aldı?

24 Kasım reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam ekrana gelen O Ses Türkiye, Savaşçı, Güvercin ve ana haber bültenleri arasından en fazla reytingi hangi program aldı. İşte 24 Kasım reyting sonuçları...

Reyting sonuçlarını kim kazandı? O Ses Türkiye, Savaşçı, Güvercin hangi yapım ilk sırada yer aldı?

Reyting sonuçları belli oldu. 24 Kasım Pazar akşamı ekrana gelen O Ses Türkiye, Star TV ekranında yayınlanan yeni dizi Güvercin, Fox TV ekranında yayımlanan Savaşçı dizisi ve Kanal D ekranında yayınlanan Çok Güzel Hareketler yapımları arasında hangi program en fazla reyting aldı. İşte 24 Kasım reyting sonuçları...

AB REYTİNG SONUÇLARI

AB reyting sonuçlarında O Ses Türkiye 7.77 reyting % 19,89'luk pay ile ilk sırada yer aldı. İkinci program ise Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber hafta sonu oldu. Üçüncü sırada Çok Güzel Hareketker 2, 4. sırada O Ses Türkiye Özet ve 5. olarak Savaşçı dizisi yer aldı

ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

ABC1 reyting sonuçlarında da O Ses Türkiye 7,16 reyting ve % 16,74'lük pay ile ilk sırada yer aldı. En çok izlenen yapımları sırasıyla Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber, Savaşçı, Çok Güzel Hareketler 2 ve Çok Güzel Hareketler 2 özet takip etti.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Total reyting sonuçlarında ilk sırada Savaşçı dizisi yer alırken Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber, O Ses Türkiye Çok Güzel Hareketler 2 ve Show Ana Haber yer aldı.

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