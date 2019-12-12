Rise of Empires: Ottoman ne zaman başlayacak? Oyuncuları kimler, konusu nedir?
Netflix'te bir Türk dizisi daha yayınlanacak. 'Rise of Empires: Ottoman' dizinin başrolünde ise Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu gibi isimler yer alıyor. Peki, Rise of Empires: Ottoman ne zaman başlayacak?
Netflix'te Osmanlı İmparatorluğu'nu farklı bir açıdan yansıtan belgesel dizisi yayınlanacak. Dizinin adı: Rise of Empires: Ottoman... Projenin danışmanları arasında Prof.Dr. Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan bulunuyor. Peki dizi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler?
DİZİNİN OYUNCULARI KİMLER?
'Rise of Empires: Ottoman' dizisinde Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez yer alacak.
DİZİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Rise of Empires: Ottoman 24 Ocak 2020’de yayınlanacak. Çekimleri İstanbul’da gerçekleşen Netflix dizisi Rise of Empires: Ottoman altı bölümden oluşuyor.
RİSE OF EMPİRES: OTTOMAN KONUSU
Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet’in yükselişini ve İstanbul’un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu’nu farklı bir açıdan ele alıyor.