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12.12.2019 - 16:17 |

Rise of Empires: Ottoman ne zaman başlayacak? Oyuncuları kimler, konusu nedir?

Netflix'te bir Türk dizisi daha yayınlanacak. 'Rise of Empires: Ottoman' dizinin başrolünde ise Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu gibi isimler yer alıyor. Peki, Rise of Empires: Ottoman ne zaman başlayacak?

Rise of Empires: Ottoman ne zaman başlayacak? Oyuncuları kimler, konusu nedir?

 

Netflix'te Osmanlı İmparatorluğu'nu farklı bir açıdan yansıtan belgesel dizisi yayınlanacak. Dizinin adı: Rise of Empires: Ottoman... Projenin danışmanları arasında Prof.Dr. Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan bulunuyor. Peki dizi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler?

DİZİNİN OYUNCULARI KİMLER?

'Rise of Empires: Ottoman' dizisinde Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez yer alacak.

DİZİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Rise of Empires: Ottoman 24 Ocak 2020’de yayınlanacak. Çekimleri İstanbul’da gerçekleşen Netflix dizisi Rise of Empires: Ottoman altı bölümden oluşuyor.

RİSE OF EMPİRES: OTTOMAN KONUSU
Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet’in yükselişini ve İstanbul’un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu’nu farklı bir açıdan ele alıyor. 

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