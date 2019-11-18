Riskli binalarda tedirgin yaşamlar

Büyük depremin beklendiği İstanbul’da vatandaşların ihbarı üzerine birçok bina tedbir amacıyla boşaltılırken, riskli olanlar hakkında da boşaltma kararı verildi. Ancak bu karara rağmen bazı yapılarda hayat sürüyor. Bağcılar’da 9 binanın bulunduğu bir sitede İstanbul’da meydana gelen 5.8’lik depremin depremin ardından 2 binanın kolonları patlamıştı. Hem bu binalar hem de diğer binalarda yapılan incelemeler sonucu sitenin tamamı riskli görüldü ve tahliye kararı verildi. Bu karara rağmen kiralık ev bulamayan vatandaşlar hâlâ sitede oturmaya devam ediyor. Kadıköy Yeldeğirmeni’nde de son depremde çatlaklar oluşan bina boşaltılma kararına rağmen hâlâ faal. Binadaki dükkanlarda günlük hayat kaldığı deprem tehdidi hiç yokmuşçasına devam ediyor.

Kiralar yüksek

Bağcılar Şehit Hacı Alkan Sokak’taki sitedeki evinden çıkmayan site sakinlerinden Canan Doğru, “Kiralık ev arıyoruz fakat kiralar çok yüksek. Burada kentsel dönüşüm olacağını söylediler. Binamız çürük. Tedirginiz. Evimin bir an önce yıkılıp yenisinin yapılmasını istiyoruz” dedi. Aynı sitede yaşayan Cihan Doğru da tedirgin olduklarını ancak ev bulmakta zorlandıklarını söyledi. Doğru, “Bu durumu fırsata çevirdiler. Bu bölgede kiralar çok yükseldi” ifadelerini kullandı. Sitede dükkan işleten Yunus Doğan ise şunları söyledi:

“Burada ada bazında 236 daire var. Hepsinin hakkında yıkım kararı var. Burada yaşayanlara çıkmaları için süre tanındı. Dairelerde yaşayanların çoğu taşındı. Ben de dükkan yeri bakıyorum. Bulunca hemen çıkacağım.”

Lokanta faaliyette





Boşaltılma kararı verilen binalardan biri de Kadıköy Yeldeğirmeni’nde. Binanın altında faaliyet gösteren lokantanın işletmecisi Efrahim Gökçeoğlu, “Depremden sonra bina inceleme yapıldı ve kaymakamlık binadan çıkmamız gerektiğini söyledi. Yeni bir dükkan bulunca çıkacağız. Tedirginiz ama yeni yer bulmak çok zor” diye konuştu. Kuru temizleme dükkanı işletmecisi Gökhan Balçak ise kaygılarını şöyle dile getirdi:

“Bize binadan çıkmamız gerektiği söylendi. Dairelerdeki herkes çıktı. Sadece dükkanlar çalışmaya devam ediyor. Başka bir yerde dükkan tuttum, taşınacağım. Böyle bir durumda burada kaldığımdan dolayı çok tedirginim.”

Riskli bina altında bulunan bir başka dükkan işletmecisi Sadiye Karakaş da “Binada inceleme yapıldı. Bina sağlam. Sadece güçlendirme yapılacak” şeklinde konuştu.