Rize Güneysu TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Rize Güneysu projesi kapsamında toplam 133 konut inşa edilecek. Başvurular gerçekleşti bugünse Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonu’nda noter huzurunda kura çekilişi gerçekleşti. Bin 287 kişi şimdi sonuçları merak ediyor. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanır?

RİZE GÜNEYSU TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Rize Güneysu kurası hakkında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından bugün bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "oplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından (TOKİ) Rize’nin Güneysu ilçesinde inşa edilecek konutların hak sahipleri gerçekleştirilen kura ile belirlendi.

Kura töreni bugün Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonu’nda noter huzurunda yapıldı. Toplam bin 287 başvurunun yapıldığı projede konut sahibi olan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Yıllardır ev sahibi olma hayaliyle yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, hayallerinin gerçekleştirmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Rize Güneysu projesi kapsamında toplam 133 konutun kurası yapıldı. 133 konutun 78’i 2+1, 55i' de 3+1 planda olacak.

Proje kapsamında alt gelir grubuna yönelik olan 2+1 konutlar 828 TL’den başlayan taksitlerle yüzde 10 peşin 180 ay vade, orta gelir grubuna yönelik olan 3+1 konutlar ise 1.083 TL’den başlayan taksitlerle yüzde 10 peşin 180 ay vade seçenekleri ile satışa sunuldu." denildi. Fakat sonuçların ne zaman açıklanacağı hakkında bir duyuru yapılmadı. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linke tıklayınız.

RİZE GÜNEYSU TOKİ KURA SONUÇLARI