Rize'deki saÄŸanakta bir kiÅŸi kayboldu

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, merkeze baÄŸlÄ± Salarha yolu DÃ¶rtyol mevkisinde etkili olan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle yol ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±.

AynÄ± mevkide bir otomobilde 3 kiÅŸi mahsur kaldÄ±. VatandaÅŸlarÄ±n yardÄ±mÄ±yla 2 kiÅŸi araÃ§tan kurtarÄ±ldÄ±. HÃ¼seyin Ã‡ap ise araÃ§tan atladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada suya kapÄ±ldÄ±.

BÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da polis, 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (AFAD) ile Rize Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafÄ±ndan HÃ¼seyin Ã‡ap'Ä± arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

OlayÄ±n gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± DinÃ§er Topal, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, aracÄ±n yanÄ±na giderek 2 kiÅŸiyi kurtardÄ±klarÄ±nÄ± ancak bir kiÅŸinin suya kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlattÄ±.

Mahsur kalan 15 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±

Ã–te yandan, dÃ¼ÄŸÃ¼nden dÃ¶nenleri taÅŸÄ±yan bir araÃ§ta da 5'i Ã§ocuk 15 kiÅŸi, aynÄ± mevkide mahsur kaldÄ±.

Mahsur kalanlar, Rize Belediyesi itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±.

Ambulansta ayakta tedavi olan bu kiÅŸiler, ekipler tarafÄ±ndan ilÃ§e merkezindeki yakÄ±nlarÄ±na ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. SaÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n ise iyi olduÄŸu belirtildi.

Ekiplerin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonrasÄ± Salarha yolu DÃ¶rtyol mevkisinde trafiÄŸe aÃ§Ä±lan yolda kontrollÃ¼ ÅŸekilde geÃ§iÅŸ saÄŸlanÄ±yor.

Olay yerine Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Nurettin GÃ¶kduman, AFAD Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Åžakir Kurk ile Ä°l Ã–zel Ä°daresi Genel Sekreteri Ãœmit HÃ¼seyin SarÄ± da geldi.

SaÄŸanak, aralÄ±klarla devam ediyor.Â

Â