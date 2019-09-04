Rod Serling’in hayatı sinema filmi oluyor

Biyografik filmin yönetmen koltuğuna oturacak isim ise Richard Kelly. Kelly’nin 2001 yılında yazıp yönettiği ilk filmi “Donnie Darko” büyük beğeni toplamıştı. Ancak sonraki filmleri “Kıyamet Öyküleri” (Southland Tales, 2006) ve “Kutu” (The Box, 2009) aynı başarıyı yakalayamamıştı. “Kutu”dan on yıl sonra bir kez daha yönetmen koltuğuna oturan Kelly, dördüncü filminde Rod Serling’in öyküsünü anlatacak. Serling, aynı zamanda birçok televizyon dizisinin senaristliğini de üstlenmişti.