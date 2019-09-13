Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filminin konusu, Lucasfilm'in yeni "ara dönem filmlerinden ilki" olarak lanse edilen yapım bir grup beklenmedik kahramanın, imkansız görünen Ölüm Yıldızı planlarını çalma görevi için bir araya gelme hikayesini anlatacak. Film, Death Star'ın planlarını çalmak için bir araya gelen bir ekibin mücadelesini merkezine alıyor ve 1977 tarihli Yıldız Savaşları: Bölüm IV'ten öncesini anlatacak. Gareth Edwards ise filmin yönetmenliğini üstlendi.

OYUNCULAR KİMLER?

Başrolü Felicity Jones üstleniyor; kadroda ayrıca Ben Mendelsohn, Riz Ahmed, Diego Luna, Mads Mikkelsen ve Forest Whitaker da yer alıyor. Senaryo ise u Chris Weitz'a ait.