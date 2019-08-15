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15.08.2019 - 11:08

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda oyuncu kadrosunda kimler var?

2013 yılında vizyona giren Romantik Komedi 2'nin yönetmenliğini Erol Özlevi üstleniyor. Sevilen oyuncuları ve eğlenceli hikayesi ile büyük beğeni kazanan Romantik Komedi 2 filminde hangi oyuncular yer alıyor?

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda oyuncu kadrosunda kimler var?

2010 tarihli Romantik Komedi adlı filmin devamı niteliğinde olan yapım Cemal Hünal, Sedef Avcı, Sinem Kobal, Burcu Kara, Gürgen Öz, Gökçe Özyol ve Engin Altan Düzyatan'dan oluşan çekirdek oyuncu kadrosunu devam filminde de aynen koruyor. "Bekarlığa Veda" konseptinde çekilen filmin yönetmenliğini ise ilk uzun metrajlı sinema işine imza atan Erol Özlevi üstleniyor.

ROMANTİK KOMEDİ 2 KONUSU

Esra evlilik hazırlıklarına hız verirken, Didem grupta henüz evlenmemiş tek kız olarak kaldığını fark eder. Panikleyen Didem, sevgilisi Cem'i bir punduna getirip evlenmeye ikna etmeye çalışır. Fakat Didem'in bu hallerinden habersiz Cem yeni bir filmin hazırlıklarına başlar ve başrolü paylaştığı Gözde adında bir kadınla tanışır; tamamen işine konsantre olur. Her şey üst üste gelince Didem kıskançlık krizine girer ve Cem'e çaktırmadan onu izlemeye alır ve ekibin erkeklerinin Antalya'da bekarlığa veda partisi yaptıklarını öğrenir. Erkeklerin peşine düşen kızlar, otele dansöz kılığında girmenin yollarını ararlar...

OYUNCU KADROSU

Cemal Hünal
Sedef Avcı
Sinem Kobal
Engin Altan Düzyatan
Gürgen Öz
Burcu Kara
Öykü Çelik
Gökçe Özyol

Uyurgezer genç apartmanın dördüncü katından böyle düştüŞİŞLİ'de 16 yaşındaki bir genç apartmanın dördüncü katından sokakta bulunan otomobilin üzerine düştü. Mucize eseri düştükten hemen sonra kalkarak, karşı apartmana koşan genç pencereden içeri girdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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