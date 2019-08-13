13.08.2019 - 11:27
Romantik Komedi filmi oyuncuları kimler?
Ketche'nin yönetmenliğini üstlendiği 2010 yapımı Romantik Komedi filminde hangi oyuncular var? Vizyona girdiği dönemde çok sayıda kişi tarafından izlenen ve beğenilen Romantik Komedi filminin ikincisi de çekilmişti. İşte Romantik Komedi filminin oyuncuları...
Üç kanka olan Esra, Didem ve Zeynep, metropolde yaşayan üç güçlü kadındır. Aralarından biri dünya evine girecektir. Zeynep'in düğünü sürprizlere gebedir. İstemediği bir işte yıllardır çalışan Esra istifa eder, kötü giden ilişkisini sona erdirir. Reklâm ajansına çalışmaya başlayan Esra, ajansın kreatif direktörü Mert ile yakınlaşırken, Didem'de Mert'in arkadaşı aktör Cem Sezgin'den etkilenir. Üç arkadaşın kararları hayatlarını değiştirecektir. Amerikan romantik komedilerini andıran Romantik Komedi, arkadaşlığın ve aşkın hayattaki yerini vurguluyor, kadın-erkek ilişkilerine eğlenceli bakıyor.
ROMANTİK KOMEDİ FİLMİ OYUNCULARI
Sedef Avcı
Cemal Hünal
Begüm Kütük Yaşaroğlu
Engin Altan Düzyatan
Sinem Kobal
Gürgen Öz
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