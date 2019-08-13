Romantik Komedi filmi oyuncuları kimler?

Üç kanka olan Esra, Didem ve Zeynep, metropolde yaşayan üç güçlü kadındır. Aralarından biri dünya evine girecektir. Zeynep'in düğünü sürprizlere gebedir. İstemediği bir işte yıllardır çalışan Esra istifa eder, kötü giden ilişkisini sona erdirir. Reklâm ajansına çalışmaya başlayan Esra, ajansın kreatif direktörü Mert ile yakınlaşırken, Didem'de Mert'in arkadaşı aktör Cem Sezgin'den etkilenir. Üç arkadaşın kararları hayatlarını değiştirecektir. Amerikan romantik komedilerini andıran Romantik Komedi, arkadaşlığın ve aşkın hayattaki yerini vurguluyor, kadın-erkek ilişkilerine eğlenceli bakıyor.

ROMANTİK KOMEDİ FİLMİ OYUNCULARI

Sedef Avcı

Cemal Hünal

Begüm Kütük Yaşaroğlu

Engin Altan Düzyatan

Sinem Kobal

Gürgen Öz