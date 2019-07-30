30.07.2019 - 08:39| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Rum Yetimhanesi için 40 milyon euro
Avrupa’nın kültürel mirasının korunmasında öncü kurumlardan biri olan Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası, Büyükada Rum Yetimhanesi kompleksinin rehabilitasyonu için teknik ve mali raporunu yayımladı. Raporda rehabilitasyon sürecinin 4-5 yıl alacağı ve projenin en az 40 milyon euro tutarında toplam yatırım gerektirdiği belirtildi.
29-31 Mayıs 2019 tarihlerinde yapıyı yerinde inceleyen uzmanlardan oluşan heyetin, tarihi yapılarda deneyimli statik mühendisi Clive Dawson’ın Nisan 2019’daki yapısal raporunu esas alarak hazırladığı raporda, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük ahşap yapısı olan Büyükada Rum Yetimhanesi’nin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı:
“Esas amaç, tamamen orijinal durumuna geri getirmek değildir, yeni ve cazip kullanımlara adapte ederken, ayrıca son yıllarda geçirdiği bozulmaların izlerini mümkün olduğu ölçüde yok etmeden görünür kılmaktır.”
15.000 m2’den fazla alana sahip Büyükada Rum Yetimhanesi, İstanbul’un önemli mimarı Alexander Vallaury tarafından 19. yüzyılın sonunda lüks otel ve kumarhane olarak inşa edilmişti.
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