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11.10.2019 - 13:05 | | İHA

Rus kadın 13. kattan düşerek öldü!

Bursa’da yabancı uyruklu bir kadın, iş hanının 13’üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Rus kadın 13. kattan düşerek öldü!

Edinilen bilgiye göre, Rus olduğu öğrenilen Elmira Maslenikova (54), Hacıilyas Mahallesi'ndeki bir iş hanının 13. katından aşağı düştü. Vatandaşlar büyük bir gürültü duyduğunu ve bir kadının kanlar içinde yerde yattığını görerek 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Elmira Maslenikova’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının ölüm sebebi araştırılırken, üzerinden farklı dilde yazılı bir pusula çıktı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

 

 

 

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