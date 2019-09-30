Rus turist otel odasında öldü!

Rusya’dan tatil için Alanya’ya gelen Viktor Glushkov (57), ailesiyle beraber ilçedeki bir otele yerleşti. Dün akşam kaldığı odada aniden fenalaşan Glushkov, otel yetkilerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye götürüldü.

Burada tedaviye alınan Glushkov, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rus erkek turistin cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.