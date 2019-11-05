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05.11.2019 - 13:29 |

Rüstempaşa Kervansarayı nerede? Rüstem Paşa kimdir?

Tarihi Rüstempaşa Kervansarayı nerede bulunmaktadır? Mimar Sinan tarafından yapılan Rüstempaşa Kervansarayı'nın tarihi merakla araştırılıyor. İşte Rüstem Paşa ve Rüstempaşa Kervansarayı tarihi ile ilgili detaylar...

Rüstempaşa Kervansarayı nerede? Rüstem Paşa kimdir?

Tarihi yapılar arasında yer alan ve Kanuni Sultan Sülayman zamanında yapılan Rüstempaşa Kervansarayı nerede yer alır? Rüstem Paşa kimdir? İşte merak edilen ayrıntılar...

RÜSTEMPAŞA KERVANSARAYI NEREDE?

Rüstempaşa Kervansarayı Edirne merkezde bulunur. Kent merkezinde Eski Cami'nin hemen arkasındadır. Kanuni Sultan Süleyman'ın Sadrazamı Rüstem Paşa, Mimar Sinan’a yaptırtmıştır. Klasik Osmanlı mimarisinin ilginç örneklerinden olup Kanuni döneminin görkemli yapılarındandır.

Avlulu hanlar planındadır. Dikdörtgen avlunun çevresine iki katlı odalar yerleştirilmiştir. Katların avluya bakan yüzleri, revaklıdır. Revakların arkasında ocaklı ve nişli odalar bulunur. Uzun yanlarda, karşılıklı olarak yukarı çıkan merdivenler vardır. Üst kat pencere ve kapı kemerlerinde tuğla süsleme ilginçtir. Kesme tas ve tuğladan örülmüş duvarlar yapıya anıtsal bir görüntü kazandırmaktadır Rüstem Paşa Kervansarayı 1972 yılında restore edilerek otel haline getirilmiş ve başarılı görülen bu restorasyonla 1980 yılında Ağa Han Mimarlık ödülünü almıştır.

RÜSTEM PAŞA KİMDİR?

Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı olan Rüstem Paşa'nın Sadrazamlığa Hürrem Sultan'ın çabalarıyla getirildiği ve döneminde ünlü Hürrem Sultan entrikalarına girdiği bilinir. Bu görevde iki kez ve toplam 15 yıl kalmıştır.

Adı bir cinayete karışınca, Yeniçerilerin eyleme geçmesi üzerine azledilmiş, ancak benzeri yollarla yine Sadrazam olmuştur. 12 Temmuz 1561'de vefat eden Damat Vezir-i Azam Rüstem Paşa'nın yerine, Ali Paşa Çarşısını yaptıran Semiz Ali Paşa geçmiştir.

    3 ülkenin kesiştiği nokta... Teröristlerin kabusu olacak!Türkiye'nin güneyindeki terör örgütlerinin temizlenmesi için yürüttüğü operasyonlarla sınır hattı önemli ölçüde güvenli hale getirilirken, Habur'dan sonra Irak'a doğrudan geçişi sağlayacak yeni kurulacak Ovaköy Sınır Kapısı ile bu ülke üzerinden Suriye'deki terör örgütlerine yapılan silah ve mühimmat sevkiyatının da sonlandırılması hedefleniyor. Dohuk ile Şırnak valilikleri arasında 2014'te imzalanan protokolle faaliyete geçmesi kararlaştırılan Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılması için Irak Merkezi Hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) mutabakatı bekleniyor.
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