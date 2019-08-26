'Rusya, ABD ile güvenli bölge kurmamıza karşı'

Orhan, İdlib ve güvenli bölge konusundaki son gelişmeleri Milliyet’e değerlendirdi. Türkiye ve ABD’nin güvenli bölge konusunda mutabakata vardığını ancak bölgenin derinliği, güvenlik yapılanması, askeri üs veya gözlem noktaları, hava sahasının kontrolü gibi noktalarda net bir açıklama yapılmadığını vurgulayan Orhan, buna rağmen sürecin Menbiç’ten farklı olarak nispeten daha hızlı bir şekilde ilerlenmesinin umutları artırdığını belirtti. Orhan, Milli Savunma Bakanı’nın güvenli bölge konusunda ABD ile birlikte çalışmayla ilgili olumlu mesajlar vermesinin, müzakerelerde Türkiye’nin kırmızı çizgilerinde bazı tavizler aldığının işareti olarak da okunabileceğini söyledi. Orhan, “YPG’den gelecek saldırılardan çekinildiği için değil, daha genel anlamda YPG’nin burada devletleşmesi ve şu anki fiili ortamın bir siyasi statü kazanmasını engelleme amacıyla güvenli bölge bir ara çözümdür. Güvenli bölgeyi mücadelede elini güçlendirecek bir araç olarak görmektedir” ifadelerini kullandı.