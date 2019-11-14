Rüyada balık görmek ne demek? Ne anlama geliyor?

Rüyada balıkları ırmak ya da denizden çıkarmak ganimetle, canlı ve taze balık bakire kadınla, suda balık avlamak sevinçli haberle, taze balık avlamak hayır ve fayda, küçük ve çok balık avlamak elden çabuk çıkacak dünyalıkla, ölmüş deniz balığı ham hayallerle tabir edilir. Bulanık suda ve kuyudan balık avlamak üzüntü ve günaha, su üzerinde çalışan kimsenin yatağında balık görmesi suda boğulmasına, tatlı suda avladığı balığın tuzlu olması keder ve sıkıntıya, balığı canlı canlı yemek mülk edinmeye, tuzlu balık yemek şiddet ve zahmete, tuzlanmış balık faydası sürekli olan mala, kızartılmış balık genç için okuma amaçlı yolculuğa, diğerleri için davete icabet etmeye, balıkçıdan balık almak evlenmeye, yapay göl ya da havuzda yakaladığı balığı kaçırmak borçlunun borcunu inkar etmesine, balığın karnında yüzük bulmak devlet, şeref ve izzete, karada balık avlamak sevinçli habere, denizdeki balıkların yer değiştirmesi askerler arasındaki ihtilafa, su yüzüne çıkan balık uzak ihtimallerin gerçekleşmesine, işlerin kolaylaşmasına, miras malına ve gizli şeylerin aşikar olmasına delalet eder.

Büyük ve küçük balıkların bir arada görülmesi sevinç ve üzüntüleri iç içe yaşamaya; denizin yarılıp oradan inci bulmak ledün ilmi edinmeye; denizin yarılarak kişinin oradan geçmesi olmaz sanılanın gerçekleşmesine; içi temizlenmemiş balığı yemek iftira yapmaya, hile ve entrikaya; yunus balığı yoksul için fakirlikten kurtulmaya; bir şeyden çekinen için emniyete işaret eder.

Rüyada canlı balık görmek, aşkta ve işte şansının açıldığına işaret eder. Balık yediğini görmek, mülk ve çocuk sahibi olacağına, suda balık avlamak iç açıcı bir haber duyacağına, balık sürüsü görmek yönetici durumuna gelineceğine işarettir.

Balık daima kısmet sayılır. Canlı balık görmek, aşkta ve işte şansının açıldığı anlamındadır. Balık yediğini görmek, mülk ve çocuk sahibi olacağına, suda balık avlamak iç açıcı bir haber duyacağına, balık sürüsü görmek yönetici durumuna gelineceğine işarettir. Balık tuttuğunu gören kimsenin eline toplu para geçer. Çok sayıda balık tutmak büyük servet demektir. Suda yüzen balıklarda yaklaşan kısmetlerdir.

Temiz suda yüzen balıklar zenginlik ve mutluluk işaretidir. Balık tuttuğunuzu gördüyseniz, kendi alın teriniz sayesinde elinize para geçecek demektir.

Balık rüyaları daima kısmet sayılır. Rüyasında balık tutan kişi toplu para alır.

Rüyada balık görmek, gördüğü balığın sayısı belli ise kadına, belli değilse, yağma edilmiş mala delalet eder. Denizin dibinde büyük ve taze balıkları bir yerde toplanmış olarak görmek, onları teker teker denizden çıkarıp yiyor veya bölüyorsa o kimseye adı geçen balıklardan çıkardığı kadar yağmadan, çok mal düşeceğine delalet eder. Büyük balık o ülkenin büyük devlet adamı veya başbakanıdır. Balıklar memleketin askerlerine, deniz de devlete benzetilir. Kendisi suda bir balık avlıyorsa, fenalık verecek bir haber işitir. Büyük balık avlıyor görmesi de menfaat ve hayra yorumlanır. Küçük balıklar elde edilecek gelirin kesilmesine işarettir. Rüyasında sazan balığı görmek, evlenmek isteyen bir kimsenin evlenmesine, veya başkası ile ortaklık kurmasına ve iyiliğe yorumlanır. Yatağında balık görmesi deniz yolculuğunda bulunan bir kimse için hastalanmaya; bulanık suda balık avlamak tasa, kaygı veya sıkıntıya; balığı diri diri yediğini görmek, mülk sahibi olacağına veya bir çocuğun doğacağına işarettir.

En iyiye yorulan rüyalar arasındadır. Balık daima kısmet sayılır. Balık tuttuğunu gören kimse toplu para alır. Sayısız balık tutmak büyük servet demektir. Suda yüzen balıklarda yaklaşan kısmetleri delalet eder.