Rüyada fare görmek nedir? 'Rüya Tabirleri'

Rüyasında fare görüp anlamını merak edenler Google'a, 'rüyada fare görmek' ne anlama gelir yazıyor. Rüyada fare anlamı nedir? Fare görmek rüyada uğursuzluk mu getirir? İşte rüyada farenin neye malum olduğuna dair yorumlar...

RÜYADA FARE GÖRMEK NE NEDİR?

Rüyada fare görmek; rızıktır ve rızkın günden güne artacağı anlamına gelir. Rüyada fare öldürmek yakın zamanda yaptığınız hataya yorulabilir. Rüyada fare görmek bazen de çevrenizde olan fesat bir insanın varlığına işarettir.