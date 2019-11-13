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13.11.2019 - 15:19 |

Rüyada fare görmek nedir? 'Rüya Tabirleri'

Rüya anlamlarını merak edip, 'rüya tabirleri' arayışında bulunanlar, rüyasının neye malum olduğunu öğrenmek istiyor. Rüyada fare görmenin anlamını haberimizde derledik. İşte rüyada fare görmek ne anlama geliyor? sorusunun yanıtı...

Rüyada fare görmek nedir? 'Rüya Tabirleri'

 Rüyasında fare görüp anlamını merak edenler Google'a, 'rüyada fare görmek' ne anlama gelir yazıyor. Rüyada fare anlamı nedir? Fare görmek rüyada uğursuzluk mu getirir? İşte rüyada farenin neye malum olduğuna dair yorumlar...

RÜYADA FARE GÖRMEK NE NEDİR?

Rüyada fare görmek; rızıktır ve rızkın günden güne artacağı anlamına gelir. Rüyada fare öldürmek yakın zamanda yaptığınız hataya yorulabilir. Rüyada fare görmek bazen de çevrenizde olan fesat bir insanın varlığına işarettir.

Güçlenen Atak helikopterinden ilk uçuşAtak Faz-2 helikopterinin ilk uçuşu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerinde başarıyla gerçekleştirildi.
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