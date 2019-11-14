Rüyada kan görmek ne anlama geliyor? Hayırlı mı?

Rüyada kan görmek genellikle haram mal ile ya da haram bir işe bulaşmak ile yorumlanır. Rüyada burundan kan gelmesi yaşadığınız bir olumsuzluğun bertaraf olması ile tabir edilmektedir. Vücudunuzun herhangi bir bölgesinden çıkan kan sağlıklı olmaya ve huzura delalet eder. Genç bir kızın rüyasında kan görmesi ise hayırlı güzel bir evlilik yapacağının işaretidir. Hamile kadının rüyasında kan görmesi hayra yorulmaz, hamileliği ya da bebeğin sağlığı ile ilgili bir sorun yaşanabileceği manasına gelir.

Rüyada kan vermek - rüyada kan bağışlamak; gerçek anlamı gibi yorumlanan rüyalardan biridir. İçinde bulunulan kötü durumdan birilerinin yardımı ile kurtulmaya ve rahata erişileceğine işaret eder. Rüyada bir başkasına kan verdiğini görmek zenginlik manası da taşımaktadır. Kişi fakir ise şansı yaver gidecek ve yeni fırsatlar ile karşılaşacaktır.

Rüyada kan tükürmek; kanın ağızda birikerek tükürüldüğünü görmek bir kimse hakkında kötü sözleri işiteceğiniz manasına gelir. Fazla kan tükürmek yani kanın sizden çıktığını görmeniz maddi durumunuzun biraz düşeceğine delalet eder. Ancak bir miktar para elinizden çıkabilir.

Rüyada kan ağlamak; ağladığını ve aynı zamanda kan aktığını görmek bir fırsatın geleceğine fakat sizin bu fırsatı kaçıracağınıza delalet eder. Rüya sahibi bundan dolayı biraz pişmanlık yaşayacaktır. Ayrıca rüyada kan ağladığının görülmesi rüya alimlerine göre bir kişiye kin beslemek ve o kişiyi sevmemek olarak yorumlanmaktadır.

Rüyada kan işemek; büyük bir hastalıktan kurtulup refaha ermeye işaret eder. Ayrıca bu rüyanın anlamı uzun bir yolculuğa çıkmak ile de yorumlanır. Az miktarda görülmesi ise elinizdeki malın azalması şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada kanlı gömlek görmek; yakın akrabalara yorulmaktadır. Rüyada kanlı gömlek giydiğini görmek sevilen bir kişiye kırılmak ve gönül koymak manasına gelir. Kendi gömleğine başkasının kanı bulaşmış ise o kimsenin arkasından konuşulacağı şeklinde yorumlanır. İnsan kanı ev halkının harcamalarına işarettir.

Rüyada kan kustuğunu görmek; sevdiğiniz bir kişiden ayrılacağınız manasına gelir.

Rüyada kan akması; Zengin kimse için mallarının azalmasına ve bir miktar düşüşe geçmesine delalet eder. Fakir kimsenin rüyada bir yerinde kan aktığını görmesi işlerinin daha iyiye giderek zengin olmasına delalet eder.