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13.11.2019 - 15:02 |

Rüya Tabirleri | Rüyada yılan görmek ne anlama geliyor?

Sabahın ilk saatlerinden başlayan ve gün boyu devam eden rüya tabirleri arayışı yerini koruyor. Rüyalarından etkilenenlerin merakla araştırdığı rüya tabirleri yoğun ilgi görüyor. Peki rüyada yılan görmek ne anlama geliyor? Rüya tabirlerinde yılan görmenin anlamı haberimizde...

Rüya Tabirleri | Rüyada yılan görmek ne anlama geliyor?

Çoğu insan rüyalarına önem verir. Rüyada gördüğü herhangi bir şeyin anlamını merak edip arayışa koyulanlar, rüya tabirlerinden rüyasının anlamını çıkarmaya çalışıyor. Peki Rüyada yılan görmek nedir? Rüyada yılan görmek ne anlama geliyor? Rüyasında yılan görenlerin merak içerisinde araştırdığı 'rüyada yılan görmek' tabiri nedir?

 RÜYADA YILAN GÖRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada yılan görmek; genellikle kötü olarak bilinir. Kötü bir insanın varlığını yansıtan rüyada yılan görmenin anlamı rüya şekline göre değişebiliyor.

Rüyada yılanı öldürmek kötü insandan kurtulmaya, rüyada yılan sokması sıkıntılı bir döneme geçileceğini bildirir. Rüyada yılandan kaçmak kötü olayların sona ermesine delalet eder.

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