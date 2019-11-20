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20.11.2019 - 12:32 |

Rüyada yangın görmek nedir? Rüyada yangın görmenin anlamı

Rüyada yangın görenlerin merakla araştırdığı rüya tabirleri, her gün olduğu gibi bugünde yoğun ilgi görüyor. Rüyaların anlamını merak edip okumak isteyenler, gerçek yaşama olan etkisinin ne olduğunu öğrenmek istiyor. Peki rüyada yangın görmek ne anlama geliyor? İşte rüyada yangın görmenin tabiri...

Rüyada yangın görmek nedir? Rüyada yangın görmenin anlamı

Rüyaların gerçek yaşam üzerinde etkisi olduğuna inananlar, rüyada gördüğü olayların araştırmasını yapıyor. Yangın görmek gerçek hayatta korkutucu olduğu kadar, rüyalarda da oldukça ürkütücü oluyor. Rüyada yangın görmenin anlamı ne olabilir? Rüyada yangın görmenin etkisi gerçek hayatta nasıl olur?

RÜYADA YANGIN GÖRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

RÜYADA KENDİ EVİNİN YANMASI

Rüyada kendi evinin yanmasını görenler, aile içinde bazı sıkıntıların ortaya çıkacağına işarettir. Yangının şiddetine göre problem o kadar büyür.

RÜYADA YANGIN GÖRMEK

Rüyada herhangi bir yerde yangın görmek iş hayatıyla ilgili olumlu bir haber alınacağını bildirir. Rüya sahibi beklediği habere hiç beklemediği anda ulaşacak.

RÜYADA YANDIĞINI GÖRMEK

Rüyada yangında vücudunun yandığını gören kişinin malında eksilme olur, eğer yangından kurtulursa malı günden güne artar. Rüyada yanmak maddi azalmaya, yangından kurtulmak ise maddi anlamda büyümeye yorulur.

RÜYADA YANGIN SÖNDÜRMEK

Rüyada yangın söndürmek, iyilik, hayır, şifa, mutluluk ve huzur bulmaya işaret eder. Rüyayı gören kişinin hayatı yoluna girecek. Rüya sahibi, geçim derdinden kurtulacak, feraha erecek.

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