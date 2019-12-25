Rüyada yılan görmek anlama gelir? Rüyada yılan görmek nasıl yorumlanır?

Rüyada Yılan görmek farklı farklı yorumlanabilmektedir. Rüyaların farklı anlamlar taşıdığı herkes tarafından bilinmekte ve görülen rüyaların ardından anlamları vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Rüyada yılan görmek çoğu birey tarafından görülebilen rüyalar arasında yer almaktadır. Rüyaların anlamları farklı farklı tüya tabircileri tarafından iyi veya kötü anlamlar olarak yorumlanabilmektedir.

RÜYADA YILAN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR, NASIL YORUMLANIR?

Rüyada yılan görmek genelde kötüye yorulur. Yılan'ın kendisi soğuk bir hayvan olduğu için yılan görmek düşman edinildiğine aile fertleri arasında kavga çıkabileceğini Rüyada yılanı öldürmek veya kesmek düşmanına karşı galip gelmeye yorumlanabilir.

Eğer görülen yılandan korku hissederseniz, o zaman hayatınızda korktuğunuz ve yüzleşmek istemediğiniz bir şey olduğunu ifade eder. Rüyada vahşi bir yılan görmek, hayatınızdaki bir şeyin kontrolden çıktığını ifade eder, bu sağlığınız, maddi durumunuz, evlilik hayatınız vb. hakkında olabilir.

Bazı rüya tabircilerine göre yılan esrarengiz yani gizli bir durumun ifadesidir. Aynı zamanda belirsizlik, ürperti, olumsuzluk ve kötülüğü ifade eder. Yılanlar bazı durumlarda olumlu bir rüya olarak tabir edilir. Zehri aynı zamanda panzehir olarak kullanıldığından insan hayatı için olumlu değişim anlamına gelir.

Rüyada yılan ısırması

Düşmandan gelecek zarara yorumlanmıştır. Rüyada yılan ısırması, kişinin düşmanı aracılığıyla gelecek eza ve meşakkattir.

Isırılan kimsenin haram mal kazandığına işarettir. Aynı zamanda rüyada yılanın ısırması, düşmanının kendisini üzeceğine, sıkıntı çekeceğine yorumlanır.

Yılan zehrinin aynı zamanda panzehir için kullanılması ve şifa verici özelliği nedeniyle yılanın sokması hastanın şifa bulmasına tabir edilir.

Bir kişi rüyasında yılanın bedeninin içerisine girdiğini görürse bu rüya onun yakın çevresinde bulunan bir dostu ya da akrabalarından birisi tarafından büyük bir kötülüğe uğrayacağı anlamına gelir. Bazı yorumculara göre de rüya sahibinin iş arkadaşlarıyla bir takım sorunlar yaşayacağı ve küçük düşürüleceği şeklinde yorumlanmaktadır.