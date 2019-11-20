Rüyada yılan görmek anlamı nedir? Rüyada yılan ısırması, yılanın kovalaması ne anlama gelir?

Rüyada yılan görmek bu rüyayı gören kişinin etrafında onun iyi olmamasını isteyen bir düşman olabileceğine delalet eder. Bununla birlikte dar zamanlarda yanında görünmeyen, sadece iyi günlerde yanında menfaat için bulunan arkadaşlıklara da işaret eden bir rüyadır. Rüyada yılan görmek, bazı rüya yorumcularına göre de maddi ve manevi yönden zor günlerin başlangıcı şeklinde yorumlanmaktadır.



Aynı zamanda rüyada yılan görmek iki şekilde yorumlanır. Kimine göre görülen yılan devlet işine girileceği yada mevcut işinde başarıya ulaşılacağı şeklinde yorumlanır. Başka bir yoruma göre rüyada görülen yılan düşmana yorulur.



Daha geniş bir şekilde rüyada yılan görmeyi yorumlamak gerekirse, rüyayı gören kişinin kariyer hayatında karşılaşacağı bazı sorunlara karşı dimdik duracağını, bunları tek tek çözeceğini ve aynı zamanda iş hayatında takdir edilen bir kişi olacağının habercisidir. Bununla birlikte rüyayı gören kişiye düşmanlık besleyen kişilerin varlığına işaret eder.

Rüyada yılını sopayla kovduğunu görmek, kişinin çevresinde bulunan kötü niyetli insanların farkına vararak onlardan kurtulacağına işarettir. Alimlerin bazısına göre de bu rüya kişinin içinde bulunduğu sıkıntılı günlerin biteceğine ve huzurlu günlerin çok yakında olduğuna delalettir. Rüyada zehirsiz yılan görmek rüyayı gören kişinin eline büyük miktarda mal varlığının geçeceğine alamettir.

İmam-ı Nablusi’ye yorumu; rüyada yılan görmek, korkuya işaret edilen bu rüya rızk kapınızın kapanmasına, helal lokmanızı haram katmanıza, düşmanlarınızın varlığına, sizi her anlamda kötülüğe sürükleyen kötü niyetli kimselere yorumlanır.



Caferi Sadık tabiri; Rüyada yılan görmek, İslami yorumlarda eğer bu gücü dizginleyebilir ve yararımıza kullanabilirsek, yılan olumlu gelişmelerin habercisi sayılabilir. Eğer bunda başarısız olur ve kendi gücümüzün esiri haline gelirsek, yılan karşılaşacağımız olumsuz sonuçların habercisidir.



Seyyid Süleyman’a göre rüyada yılan görmek; Allah’a kulluk olmaktan çıkıp şeytanın yaverliğini yapmaya, hayatını helal yollarda kazanmaktan yerine insanlar kötülük yaparak kişilere maddi ve manevi zararlar vermeyecek yorumlanır.



Rüyada yılan öldürmek, bu kişinin iş hayatında çok başarılı olduğunu gösterir ve çevresindeki rakiplerini alt ettiği aranan bir eleman olduğu manasına gelir. Rüyada yılan görmek, iş yerine büyük yarar sağlayan bir çalışandır ve ileride kendi işine sahip olacaktır. Aynı zaman aile için huzuru ve mutluluğu oldukça iyidir ve dahada çok artacaktır. Çevresinde kıskanılan biridir ve evinin bereketi daha artacaktır. Rüyada yılan öldürmek, kişinin kazancının daha artacağına ve gelecek iyi imkanlara sahip olacağına delalettir. Bu kişiye Allah’ın yardımı ile düşmanlarının bir şey yapamayacağı manasına gelir. Rüyada yılan öldürdüğü görmek, kişinin sıkıntılarının birer birer ortadan kalkacağı ve istediği hayatı yaşayacağına dair yorumlar yapılır.



Rüyada küçük yılan görmek, iyi niyetler ve güzel düşünceler içinde olmayan bazı insanların varlığına rivayet edilir. Yılan rüyaları genel olarak kötü insanların varlığı ile tabir edilir. Rüyayı gören kişinin kendilerine karşı ne kadar iyi niyetli olursa olsun, yine de ilk fırsatta ona nankörlük, vefasızlık ve haksızlık edecek bazı kişilerin olduğuna rivayet edilir.



Rüyada yılan ısırması (yılanın ısırdığını görmek)

Rüyada yılanın ısırdığını görmek, o kişiye gelecek olan kötülüğe, zarara, hastalığa, üzüntüye ve kedere işaret eder. Rüya sahibinin başarılarına mani olacak, elindekini avucundakini kaybetmesi için her şeyi yapacak ve kişinin mutsuzluğundan kendine mutluluk çıkaracak kadar kötü kişilerin varlığı ile açıklanır. Kaynak: Rüyada Yılan Isırması



Rüyada yılan sokması, düşmanı tarafından zarara uğramasına ve bir sıkıntıya düşmeye yorumlanır.



Rüyada yılanı taşla yaralamak, bildiği ve sevdiği işi yapacağı için çok büyük bir özgüvene kavuşacağına, hayır getirecek işlere girileceğine, büyük zorluklar çekerek ödenen borçların yakın bir zaman içinde biteceğine, zorlukların baş göstereceğine işaret ettiğine inanılır.



Rüyada yılanın konuşması, eğer size güzel bir söz söylediğini gördüyseniz, bir düşmandan erişecek hayır ve sevince işarettir. Rüyada yılanın kendisine güzel bir sözle hitap ettiğini görmek, düşmanınızla barışacağınıza işaret eder.

Rüyada yılan kovalaması, gerçek hayatta da yanlış olduğunu bildiğin bir şeyden kaçtığını bildirir.



Hayatında bildiğin bir yanlışı düzeltmek konusunda karar vermek gerektiğini ifade etmektedir.



Rüyanızda bir yılanın sizi kovalaması ve sizinde, ona fark ettirmeden kaçmanız, hasımlarınıza ve rakiplerinize galip gelmeniz şeklindedir.



Rüyada kara yılan görmek, rüya sahibinin iş hayatında yükseleceğine ve göze gireceğine delalet etmektedir. Rüyayı gören kişinin, kendi işini kuracağı ve bu işte de son derece başarılı olacağına yorulmaktadır. Kazandığı başarılar sayesinde toplum içinde sayılan ve sevilen önemli bir insana dönüşeceğine işarettir.



Rüyada siyah yılan görmek aynı zamanda rüya sahibinin iş hayatında yükseleceğine ve göze gireceğine delalet etmektedir. Rüyayı gören kişinin, kendi işini kuracağı ve bu işte de son derece başarılı olacağına yorulmaktadır. Kazandığı başarılar sayesinde toplum içinde sayılan ve sevilen önemli bir insana dönüşeceğine işarettir.



Rüyada kara yılan görmenin rüya tabiri bir başka yoruma göre ise farklılık göstermektedir. Bu rüya bir başka yoruma göre, çok güçlü, gözü kara ve hırslı bir düşmana işaret etmektedir. Rüya sahibine, kendisinde maddi ve nüfus olarak daha üstün insanların kin beslediklerine delalet eder.



Rüyada yeşil yılan görmek, rüyasında yeşil yılan gören kişinin gizli düşmanlarının olduğuna ve din düşmanı kimselerin etrafını sardığına işarettir. Rüyanızda yeşil yılanın sizinle konuştuğunu görmek düşmanınızın sizinle barışmaya çalıştığına işarettir





Rüyada sarı yılan görmek, düşmanınızın hasta olduğuna delalet etmektedir. Sarı yılan, hayırlara yorulmaz. Maddi durumu iyi bir kimsenin çevresindeki insanları etkisi altına almasına yorulur.

Yılanın sarısı, art niyetli ve kötülük düşünen sinsi insana yorulur.



Rüyada beyaz yılan görmek, size zarar veremeyecek kindar, zayıf ve kuvvetsiz düşmandır. Kirmanî demiştir ki: beyaz yılan, yüksek mertebelere naili yete delalettir.

Yılan avlamak, düşmanına hile yapmakla, düşmanlarından bir şeyler elde edeceğine tabirdir.



Rüyada yılanı tutmak, gören kişi düşmanından gelecek bir malın sahibi olur ve ayrıca yüksek makam ve mertebe sahibi olur. Önünden giden bir yılanı tutuyorsa korktuğu bir şeyden kurtulur. Rüyada yılan tutmak düşmanlığını gizli tutarak düşmanlarını idare etmektir.













