Rüzgar çatı uçurdu

Sabah saatlerinde şiddetlenen rüzgarın 5 katlı bir binanın çatısını araçların üzerine uçurması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Atatürk Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısının araçlara zarar verdiği ancak herhangi bir yaralanma yada can kaybının olmadığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin ve polisin bina etrafında önlem aldığı başka bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.