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24.12.2019 - 14:36 | | İHA

Rüzgar çatı uçurdu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sabah saatlerinde çıkan şiddetli rüzgar bir apartmanın çatısını uçurdu.

Rüzgar çatı uçurdu

Sabah saatlerinde şiddetlenen rüzgarın 5 katlı bir binanın çatısını araçların üzerine uçurması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Atatürk Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısının araçlara zarar verdiği ancak herhangi bir yaralanma yada can kaybının olmadığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin ve polisin bina etrafında önlem aldığı başka bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptıİngiltere'de bir araç sürücüsü, trafikte tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı. O anları yoldan geçmekte olan bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.
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