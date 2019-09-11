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11.09.2019 - 03:03| AA

Rüzgar enerji santralleri kararları Resmi Gazete'de

Yozgat, Sinop, Çanakkale ve Ağrı'da bazı taşınmazların rüzgar enerji santrali inşası amacıyla acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Rüzgar enerji santralleri kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde tesis edilecek Beyyurdu Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak

Sinop'un Gerze ilçesinde Hamsi Rüzgar Enerji Santrali, Çanakkale'nin merkez ve Çan ilçesinde Saros Rüzgar Enerji Santrali ile Ağrı'nın Diyadin ilçesinde inşa edilecek İpektepe Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla da bölgede bulunan bazı taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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