S-400 radar testleri başladı

S-400 hava savunma sisteminde ilk test faaliyetleri başladı.

ABD’nin Türkiye’ye F-35’leri teslim etmeme ve yaptırım uygulama gerekçesi olarak sunduğu S-400’lerle ilgili yeni bir aşamaya geçildi. Ankara Valiliği, önceki gün 25-26 Kasım tarihlerinde başkent semalarında F-16’lar ve diğer hava araçları tarafından yüksek ve alçak irtifada test uçuşlarının yapılacağını bildirdi. Bir tedirginliğe yol açmaması adına yapılan açıklamada, uçuşun Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde, “hava savunma sistemi projesi testleri” çerçevesinde yapılacağının belirtilmesi, gözleri Ankara’da konuşlu S-400 Filosu’na çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, savaş uçakları, dün S-400’lerin test ve eğitim faaliyetleri kapsamında havalandı. Uçaklar, Ankara Kahramankazan’daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda konuşlu S-400 bataryaları üzerinde ve çevresinde uçuş yaparak, radar sistemini test etti. Üste, atış kontrol radarı ve ana tarama radarı aktif konumda görüntülendi. İlk S-400 filosunun bataryalarına ait 91N6E Big Bird ve 40V6M mast üzerindeki 96L6E2 Cheese Board radarının aktif olduğu görüldü. İki günlük süreçte, sisteme uçakların tanıtımı ile dost düşman tanıma sistemi (IFF) üzerinde testlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Test faaliyetlerinin ilerleyen günlerde de artarak devam etmesi bekleniyor. İlk sistemin nisan 2020’de etkin hale gelmesi planlanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, “Ankara’da icra edilen uçuşlar, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın devam projeleri kapsamında yapılan test uçuşları olarak koordine edilmiştir” ifadesine yer verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, “S-400’lerde dost düşman tanıması olacak ve mod-1, mod-2, mod-3 üzerinden dost düşman tanıması yapılabilecek. Burada herhangi bir sorun yaşanmayacak” demişti.

Akar, “F-35 ile S-400 beraber çalışabilir mi? Bunların birbirine olumsuz etkisi nedir? Herhangi bir zarar vermeden biz bunu nasıl kullanabiliriz? Bunun üzerine çalışma başladı. Bunun bir formülünü bulacağız. Kafamızda formüller var” ifadelerini kullanmıştı.

İki batarya daha gelecek

Teslimat planına göre Türkiye’ye iki filo (sistem) şeklinde S-400’ler teslim ediliyor. İki filo dört bataryaya tekabül ediyor. İlk filoya ait iki bataryanın intikali tamamlandı. Rusya’dan 2.5 milyar dolar karşılığında satın alınan S-400 teslimatı 12 Temmuz’da başlamış, birinci grup malzeme sevkiyatı Akıncı Üssü’ne 30 sorti ile 25 Temmuz’da tamamlanmıştı. 27 Ağustos’ta başlayan ikinci batarya malzemeleri intikali de 15 Eylül’de tamamlanmıştı. S-400’lere ait ikinci sistem teslimatının 2020 sonuna doğru başlaması ve sistemin 2021’de operasyonel olması bekleniyor.