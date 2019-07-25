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25.07.2019 - 08:10| SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Son dakika: S-400'de kurulum vakti! Bugün tamamlanacak...

Rusya'dan satın alınan ilk S-400 hava savunma sisteminin teslimatı bugün tamamlanıyor.

Son dakika: S-400'de kurulum vakti! Bugün tamamlanacak...

Teslimat süreci 12 Temmuz'da başlayan ilk sisteme ait parçaları taşıyan son uçakların bugün Mürted'e inmesi bekleniyor. S-400'lerin eğitim ve bakım üssü olan Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndaki S-400 Filo Komutanlığı da artık kurulum ve eğitim çalışmalarına yoğunlaşacak.

Rusya'ya daha önce giderek sistemle ilgili eğitimler alan ve ardından Türkiye'ye dönen 100 Türk askeri, Rus uzmanların da katılımıyla S-400 kurulumunda görev alıyor.

Mürted Üssü'nde kurulum ve eğitim çalışmalarına ağırlık verilecek. Ayrıca 80 Türk askerinin daha Rusya'ya giderek S-400 eğitimine başlayacağı kaydedildi. İlk sistemin kurulumunun kasıma kadar tamamlanması ve 2020'nin ilk 3 ayında kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor.

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