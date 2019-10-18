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18.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Sónar İstanbul 2020’den ilk isimler

Avrupa’nın ilgi gören müzik festivallerinden Sónar’ın İstanbul ayağı, 6-7 Mart 2020’de %100 Music katkılarıyla Zorlu PSM’de müzikseverle buluşacak.

Sónar İstanbul 2020’den ilk isimler

Elektronik müzik dünyasından isimlerin yer aldığı festivalde sahne alacak isimler Ben Klock, Denis Sulta, Max Cooper (Live AV), Paula Temple, Steffi, Red Axes (Live), Skee Mask, Umfang, Tzusing, DJ Python ve Catnapp olarak açıklandı. İlk üç yılında binlerce müzikseveri ağırlayan müzik, yaratıcılık ve teknolojiyi birleştiren Sónar İstanbul’un erken dönem biletleri 4 Kasım’dan itibaren satışa çıkıyor. 

Ayrıldığı sevgilisini vurup intihar ettiKuşadası’nda emlakçılık yapan sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan bir kişi, olaydan bir saat sonra kendini vurarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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