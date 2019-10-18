Sónar İstanbul 2020’den ilk isimler

Elektronik müzik dünyasından isimlerin yer aldığı festivalde sahne alacak isimler Ben Klock, Denis Sulta, Max Cooper (Live AV), Paula Temple, Steffi, Red Axes (Live), Skee Mask, Umfang, Tzusing, DJ Python ve Catnapp olarak açıklandı. İlk üç yılında binlerce müzikseveri ağırlayan müzik, yaratıcılık ve teknolojiyi birleştiren Sónar İstanbul’un erken dönem biletleri 4 Kasım’dan itibaren satışa çıkıyor.