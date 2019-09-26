‘Saatiniz çakma mı orijinal mi’

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davanın dünkü duruşmasında mahkeme salonunda saat tartışması yaşandı. Savunma yapan sanıklardan biri, kendisi hakkında olumsuz ifade veren oğlunun İngiliz derin devleti tarafından ele geçirildiğini söyledi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya 162 tutuklu sanık ve 10 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada tutuklu sanıklardan Ali Suat Kütahnecioğlu savunma yapmak için hakim karşısına çıktı. Adnan Oktar’la 33 yıldır beraber olduğunu anlatan Kütahnecioğlu, “Kardeşler grubunu kabul etmiyorum. Öyle bir hiyerarşik yapı yoktur” dedi. İddianamede kendisine kod isim olarak ‘Süleyman’ denildiği iddiaları üzerine Kütahnecioğlu, “Hazreti Süleyman’ın hayatını çok araştırmışımdır. Üniversitede ilgim vardı. Bana ‘Muhteşem Süleyman’ diye isim takmışlardır. Adnan Bey ile alakası yoktur. Bu bağlantılar saçmadır” diye konuştu.

‘Oğlumu ele geçirdiler’

Mahkeme başkanı, sanığa oğlu A. K.’nın ifadelerine ilişkin neler diyeceğini sordu. Sanık Kütahnecioğlu da, “Oğlum maalesef İngiliz derin devleti tarafından mahvedilmiştir. Bana nefreti ifadelerinden görülüyor. Arkadaşlarımızın eşyalarını alıp götürmüş, bana bir sürü borç bırakmış. Tehdit

etmedim, uyardım. Oğluma bunları yapması için para teklif etmiş olabilirler” dedi.

Geliriyle uyumsuz buldu

Sanığın aylık gelirinin 3 bin lira olduğunu söylemesi üzerine müşteki avukatı, “Kolunuzda Rolex saat görüyorum. Bu orijinal mi çakma mı? Değeri nedir?” diye sordu. Bunun üzerine Kütahnecioğlu, “Ailemden hediye. 10 bin Euro” dedi. Avukat tekrar “Peki bu saati kardeşlerinize infak olarak vermeyi düşünmediniz mi?” deyince sanık “Hayır düşünmedim” cevabını verdi.