Saatler geri alınacak mı? Bu yıl Kış saati uygulamasına geçilecek mi? (2019)

Yurt genelinde havaların yavaş yavaş serinlemesi Kış mevsimine yaklaştığımızı anımsatıyor. Kış mevsiminde merak edilen konulardan biri kış saati uygulaması oldu. Bu yıl saatler geri alınacak mı? Resmi Gazetede bu sorunun cevabı yer aldı.

BU YIL SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye'de Yaz saati uygulanmaya devam ederken, Kış saati uygulamasına geçilmiyor.

Avrupa kış saati uygulamasına 6 Ekim 2019'da geçecek. her yıl olduğu gibi ekim ayının ilk pazar gününde. Bazı teknolojik aletlerin saat uygulamasında otomatik ayarlama yapması sebebiyle bu noktada dikkatli olunması gerekiyor.