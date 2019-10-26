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26.10.2019 - 20:47 |

Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına geçilecek mi?

Türkiye'de 2017'den önce her yıl ekim ayının son pazar günü saatler geri alınıyor ve kış saati uygulamasına geçiliyordu. Şimdi vatandaşlar bu yıl saatlerin geri alınıp alınmayacağını araştırıyor.

Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına geçilecek mi?

 

Avrupa Kış saati uygulamasına 27 Ekim 2019 Pazar günü geçiyor. Saatlerin Türkiye'de de alınıp alınmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırılmıştı. Bu nedenle Türkiye'de saatler geri alınmayacak.

Öldürüp, dayısının bahçesine gömdüBakırköy'de, Ali Malkara, sevgilisini taciz ettiğini iddia ettiği komşusu Hüseyin Seyman'ı(85) Silivri'ye götürüp başından tabanca ile vurarak öldürdü.  Seyman'ı dayısının evinin yanındaki bahçeye gömen Malkara tutuklandı.
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