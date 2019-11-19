Sabah ezanı saati değişti. İstanbul Müftülüğü tarafından alınan karara göre kış günlerinde sabah mesaisine yetişme sorunu yaşandığı için gelen talepler üzerine sabah ezanı saatinde değişikliğe gidildi.

İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ SABAH EZANI SAATİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

"Vatandaşlarımızdan gelen yoğun taleplere binaen 20 Kasım Çarşamba gününden itibaren sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ezandan yarım saat sonra kılınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İSTANBUL SABAH EZANI SAAT KAÇTA?

Yeni alınan kararın ardından 20 Kasım itibariyle imsak vaktinde sabah ezanı okunacak. 20 Kasım 2019 Çarşamba günü imsak vakti ise 06.21.

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