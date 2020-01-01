Sabah ilk iş Milli Piyango sonuçlarına bakmak oldu... MPİ bilet sorgulama için tıklayınız

Milli Piyango sonuçları açıklandı. Aralık ayında başlayan 2020 Milli Piyango Yılbaşı biletleri milyonlarca satıldı. Dün tüm gün boyunca bilet satın alanlar Milli Piyango sonuçlarını bir an evvel öğrenmek istedi. Çekiliş saat 15.00'te başladı. Saatler 20.30'u gösterdiğinde ise büyük çekilişi gerçekleşti. Sıralı tam liste ise 22.30 sularında yayımlandı. Gece bilet kontrolü yapmayanlar sabah ilk iş Milli Piyango sonuçlarını öğrenmek istedi. Aşağıdaki linke tıklayarak biletinizi sorgulayınız.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ BİLETE ÇIKTI?

Büyük ikramiye bu yıl çeyrek bilete isabet etti. 80 Milyon TL'lik ikramiyeyi kazanan biletin numarası '1358490'. Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet ettiği için 80 Milyon TL dörde bölünecek. Her talihli 20 Milyon TL alacak.

2020 BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLLERE ÇIKTI?

Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, İzmir, Gaziantep, Bursa, İstanbul'da satılan biletlere çıktı. Bursa'da satılan bilet İnegöl'de bulunan bir alışveriş merkezinden satıldığı öğrenildi. Aynı biletin seri numarası burada olduğu bilgisine ulaşılırken, şimdi herkes bileti alanı merak ediyor.

YILBAŞI 2020 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 8 MİLYON TL HANGİ BİLETE ÇIKTI?

8 Milyon TL kazanan biletin numarası '9976216'

AMORTİ RAKAMLARI 2020

4 - 8

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA EKRANI MİLLİYET'TE

Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama akranına Milliyet'ten ulaşabilirsiniz. Bilet satın alanlar sorgulamalarını http://www.milliyet.com.tr/sans-oyunlari-sonuclari/ adresinden yapabilecekler.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL SONUÇLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ



MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yukarıdaki linke tıkladığınızda açılan sayfada almış olduğunuz biletin rakamları "Bilet Numaranızı Girin" kısmına yazıp, tarih seçip "Bilet Sorgula" butonuna tıkladığınız anda sonuçları öğrenebileceksiniz. Öte yandan sıralı tam listeyi görmek isteyenler ise "Tüm Sonuçları Listele" kısmını tıklayabilirler.

Milli Piyango'nun resmi mobil uygulaması olmadığı için aynı işlemler telefondan da yapılabiliyor.

İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Sayısal oyunlar sistemi üzerinden üretilip satılan Milli Piyango biletlerinden oyun planına göre, ikramiye isabet eden biletler için bayi ikramiye limiti;

1000 TL.'ye kadar (1000 TL. dahil) olan ikramiyeler bayi tarafından,

1000 TL. - 20.000 TL. arası ikramiyelerin ise ödemesi ihtiyaridir.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

YIRTIK BİLETE İKRAMİYE ÖDENİR Mİ?

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi, çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.