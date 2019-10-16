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16.10.2019 - 17:48 | | DHA

Sabah iş yerine gelince büyük şok yaşadı!

Adıyaman’da bir fabrikaya giren 5 hırsız, dalgıç pompasında kullanılan 30 bin TL değerindeki kabloyu çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Sabah iş yerine gelince büyük şok yaşadı!

Hırsızlık olayı, dün akşam Gölbaşı- Adıyaman Karayolu üzerindeki parke imalatı yapan bir fabrikada meydana geldi. Gece yarısı fabrikaya giren kimliği belirsiz 5 kişi, dalgıç pompalarında kullanılan makaraya sarılı 30 bin TL değerindeki kabloyu çaldı. Ardından da kaçtı.

İşletme sahibi Ü.K.'nin sabah iş yerine gelmesiyle ortaya çıkan hırsızlık olayıyla ilgili jandarma çalışma başlattı.

Hırsızlık olayının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirlendi. Görüntülerde maskeli 5 kişinin, kablo makarasını sürüyerek, götürmesi yer alıyor.

 

 

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