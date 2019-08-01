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01.08.2019 - 09:10| İHA

Sabah saatlerinde düğmeye basıldı! İzmir’de dev operasyon

İzmir’de, PKK/KCK’ya yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde düğmeye basıldı! İzmir’de dev operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK ile bağlantılı olduğu iddia edilen şahıslara yönelik operasyon için sabah saatlerinde düğmesine bastı. Eş zamanlı baskınlarda 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin tamamı yakalandı. Şüphelilerin evlerine yapılan baskınlarda çok sayıda dijital belge ve bilgiye el konuldu. Operasyonda yasaklanmış yayınlar da ele geçirildi.

Öte yandan, gözaltına alınan Suriye uyruklu bir şüphelinin önceki yıllarda Rojava bölgesinde terör örgütü YPG/PYD adına faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği öğrenildi.

 

 

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