Sabaha kadar toplantı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile sabahın ilk ışıklarına kadar yaptıkları toplantıda Barış Pınarı Harekâtı’nda gelinen son durumu ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi, anlık bilgiler kapsamında talimatlar verdi. Harekâtın emniyetle devamı için ABD’li ve Rus muhataplarla karşılıklı bilgi alışverişi gerçekleştirildi.

Harekât, planlandığı şekilde başarıyla devam ederken Akar ve TSK komuta kademesinin de harekâtın sevk ve idaresine yönelik yoğun mesaisi sürüyor. Barış Pınarı Harekâtı’nı anbean takip eden Akar ve komutanlar, önceki gece de önemli bir toplantı gerçekleştirdi. MSB’de sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden toplantıya Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı. Kuvvet komutanlıklarının harekât merkezleri ve bölgedeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle görüşülen toplantıda, sahadan gelen son görüntüler de detaylı olarak incelendi. Toplantının, Suriye rejim güçlerinin Menbiç’e girdiği iddialarının gündeme geldiği gece yapılması da dikkati çekti.