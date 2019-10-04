MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSabaha karşı girdikleri evde, 'polisiz' diyerek soygun yaptılar
04.10.2019 - 12:27 | | DHA

Sabaha karşı girdikleri evde, 'polisiz' diyerek soygun yaptılar

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, sabaha karşı girdikleri evde, uyandırdıkları ev sahibi çifte kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, ziynet eşyaları ile bir miktar parayı alıp kaçan 4 şüpheliden 3'ü, gerçek polisler tarafından yakalandı.

Sabaha karşı girdikleri evde, 'polisiz' diyerek soygun yaptılar

Gölcük'te yaşayan İ.U. (26) ve E.U. (22) çiftinin evine, 5 Eylül günü sabaha karşı, 4 kişi girdi. Çifti uyandıran şüpheliler, polis olduklarını söyleyerek, tehdit ile ziynet eşyaları ve bir miktar parayı alıp, kaçtı.

Çiftin ihbarıyla harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Görüntülerden şüphelilerin olay yerinden kaçarken kullandıkları otomobil tespit edildi. Otomobil plakasından da benzer suçlardan sabıka kayıtları bulunan şüphelilerin kimliklerine ulaşıldı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi ile Bursa’da belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, şüphelilerden M.E.D. (25), B.G. (26) ve B.R.'yi (25) yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 bıçak, elektroşok cihazı ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Polis adı açıklanmayan firari şüpheliyi ararken, sorguları tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AVM'de yürüyen merdiven dehşetine 200 bin liralık tazminat davasıBaşakşehir'de bir alışveriş merkezindeki yürüyen merdivende ayak parmakları kopan 5 yaşındaki çocuğun ailesi, 200 bin liralık tazminat davası açtı. Yürüyen merdiven dehşetinin yaşandığı o anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilmişti.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Akılalmaz olay! Kadın kıyafetiyle evine girip çıkıyordu

Akılalmaz olay! Kadın kıyafetiyle evine girip çıkıyordu

Yasak Elma 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Yıldız bebeğine kavuşuyor

Yasak Elma 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Yıldız bebeğine kavuşuyor

Silahlı saldırıda yaralandı, cezaevine gönderildi

Silahlı saldırıda yaralandı, cezaevine gönderildi

Sabaha karşı girdikleri evde, 'polisiz' diyerek soygun yaptılar

Sabaha karşı girdikleri evde, 'polisiz' diyerek soygun yaptılar

Sıradaki Haber