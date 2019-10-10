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10.10.2019 - 10:16 |

Şaban Oğlu Şaban filmi konusu ve başrol oyuncuları

Yeşilçam'ın en eğlenceli yapıtlarından biri olan Şaban Oğlu Şaban filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez'in yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filmi 1977 yılında gösterime girdi. Başrollerinde Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin yer aldığı film izleyenleri kahkahaya boğmaya hazırlanıyor. İşte Şaban Oğlu Şaban filmi konusu ve başrol oyuncuları...

Şaban Oğlu Şaban filmi konusu ve başrol oyuncuları

Şaban Oğlu Şaban filmi bu akşam TV ekranında izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez'in yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filmi 1977 yılında vizyona girdi. Başrollerinde Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Şener Şen, Dinçer Çekmez, İhsan Yüce ve Ayben Arman yer alıyor.

Şaban Oğlu Şaban, aynı yerde askerlik yapan iki arkadaş Şaban ve Ramazan’ın askerlik esnasında ve sonrasında başlarına gelen rastlantısal olaylara karşı verdikleri tatlı mücadeleye odaklanır. Şaban’ın sakarlıkları yüzünden komutan Hüsamettin defalarca yaralanmış, iyice çileden çıkmıştır. Askerlik bittiğinde, bir gazinoda çalgıcı olarak işe giren ikili, tesadüf eseri bir suçlunun yakalanmasını sağladıklarında Nazır Paşa tarafından gizli polis olarak atanırlar. Nazır Paşa ve ailesini ziyaret ettikleri bir gece, Paşa’nın damadının eski komutanları Hüsamettin çıkmasıyla zor anlar yaşarlar. Fakat sadece bu da değildir! Aynı gece evden çalınan elmas, ortalığı iyiden iyiye karıştırır. Tatlı sakar ikili elması bulabilecek midir?

Londra'da uçağın üstüne yatarak 'iklim protestosu' yaptıİngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen protestolar kapsamında bir 'Yok Oluş İsyan' (Extinction Rebellion) aktivisti British Airways'a ait uçağın üstüne tırmandı. Bulunduğu yerde sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın açan James Brown isimli adam, bir süre sonra uçağın üzerine yatarak protestosuna devam etti.
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