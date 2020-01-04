Sabiha Gökçen Havalimanı zamanında kalkış oranıyla dünya birincisi oldu

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2019 yılında yakaladığı yüzde 83,42lik zamanında kalkış oranıyla kendi kategorisinde dünya birincisi olarak gösterildi.

Dünyada havayolları ve havalimanlarının zamanında kalkış verilerini yayınlayan Official Aviation Guide'nin (OAG) 2019 Global Dakiklik Ligi Raporu açıklandı. Açıklanan rapora göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2019 yılında yakaladığı yüzde 83,42lik zamanında kalkış oranıyla 20-30 milyon yolcu büyüklüğüne sahip havalimanları arasında dünya birincisi oldu ve en dakik havalimanı ünvanını kazandı. Büyük havalimanları kategorisinde birinci olan Sabiha Gökçen Havalimanını, Amerika Birleşik Devletlerinin Minnesota eyaletinde bulunan Saint Paul Uluslararası Havalimanı takip etti. Üçüncü sırada ise yine Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Detroit Metropolitan Havalimanı yer aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı listede ayrıca Doha, Tokyo, Viyana, Sidney ve Roma gibi dünyanın önde gelen havalimanlarını geride bıraktı. Sabiha Gökçen Havalimanı 2017 yılında aynı listede dünya sekizincisi olmuştu.

ZAMANINDA KALKIŞ PERFORMANSI NEDİR ?

Zamanında kalkış performansı, bir havalimanında uçuş operasyonunu gerçekleştiren tüm havayolu şirketlerine ait uçakların, yayınladıkları tarifedeki iniş-kalkış saatlerine maksimum 15 dakikalık toleransın eklenmesi ile ortaya çıkan durumun adı olarak tanımlanıyor.

Kapasite 66 milyona çıkıyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalima'nın devam eden ikinci pist inşaatının yanı sıra 2020 yılının ilk çeyreğinde temeli atılacak ve 2021 yılının ikinci yarısında hizmete açılacak yeni terminal binası ile birlikte mevcut yolcu kapasitesi 41 milyondan 66 milyona yükseliyor. Yeni terminal binası iki pist arasında kalan bölüme inşa edilecek.