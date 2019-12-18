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18.12.2019 - 11:11 | | DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçakta şoke eden olay! 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım'

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağında hareketli anlar yaşandı. ‘Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye bağıran kadın gözaltına alındı.

Yolcu uçağında hareketli anlar
Yolcu uçağında hareketli anlar
Yolcu uçağında hareketli anlar
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Edinilen bilgiye göre saat 06.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan yolcu uçağındaki kadın bir yolcu bağırmaya başladı. Yüzü kapalı olan kadın yolcu, 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağırdı. Kadın yolcu uçaktan indirilerek uçakta bomba araması yapıldı. Aramaların sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayınca uçak rötarlı olarak hareket etti.

Nikar D. adlı kadın gözaltına alınırken uçaktaki o anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Havalimanıdaki polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheli, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gönderildi.

Şüphelinin daha önce de psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı.

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