Edinilen bilgiye göre saat 06.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan yolcu uçağındaki kadın bir yolcu bağırmaya başladı. Yüzü kapalı olan kadın yolcu, 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağırdı. Kadın yolcu uçaktan indirilerek uçakta bomba araması yapıldı. Aramaların sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayınca uçak rötarlı olarak hareket etti.

Nikar D. adlı kadın gözaltına alınırken uçaktaki o anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Havalimanıdaki polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheli, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gönderildi.



Şüphelinin daha önce de psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı.