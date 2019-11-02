MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSabıkalı hırsız 15. kez serbest
02.11.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Sabıkalı hırsız 15. kez serbest

İstanbul Sultangazi’de 15 Ekim’de bir iş yerinden çanta çalındı. Çantasının çalındığını fark eden kişinin suç duyurusu üzerine polis, çevredeki kameraların kayıtlarını inceledi.

Sabıkalı hırsız 15. kez serbest

Kayıtlarda iş yerinden koşarak uzaklaşan bir kadını gören ekipler, görüntünün yakın görünümünde kadının, sabıkalı hırsız Seher Polat (56) olduğunu belirledi. Daha önce hırsızlıktan 14 kez gözaltına alınıp salıverilen ve en son 16 Eylül’de çıkarıldığı mahkemede “adli kontrol” kararıyla serbest bırakılan Seher Polat, bir kez daha gözaltına alındı. 15. kez hırsızlık suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Polat bir kez daha bırakıldı!

Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sabıkalı hırsız 15. kez serbest

Sabıkalı hırsız 15. kez serbest

Yusufeli gastronomisi kayıt altında

Yusufeli gastronomisi kayıt altında

Hanlar yıkıldı, tarihi Şifa Hamamı kurtarılsın

Hanlar yıkıldı, tarihi Şifa Hamamı kurtarılsın

Atatürk’ün görülmemiş fotoğrafları bu sergide

Atatürk’ün görülmemiş fotoğrafları bu sergide

Sıradaki Haber