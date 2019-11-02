02.11.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul
Sabıkalı hırsız 15. kez serbest
İstanbul Sultangazi’de 15 Ekim’de bir iş yerinden çanta çalındı. Çantasının çalındığını fark eden kişinin suç duyurusu üzerine polis, çevredeki kameraların kayıtlarını inceledi.
Kayıtlarda iş yerinden koşarak uzaklaşan bir kadını gören ekipler, görüntünün yakın görünümünde kadının, sabıkalı hırsız Seher Polat (56) olduğunu belirledi. Daha önce hırsızlıktan 14 kez gözaltına alınıp salıverilen ve en son 16 Eylül’de çıkarıldığı mahkemede “adli kontrol” kararıyla serbest bırakılan Seher Polat, bir kez daha gözaltına alındı. 15. kez hırsızlık suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Polat bir kez daha bırakıldı!
Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.