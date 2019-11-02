Sabıkalı hırsız 15. kez serbest

Kayıtlarda iş yerinden koşarak uzaklaşan bir kadını gören ekipler, görüntünün yakın görünümünde kadının, sabıkalı hırsız Seher Polat (56) olduğunu belirledi. Daha önce hırsızlıktan 14 kez gözaltına alınıp salıverilen ve en son 16 Eylül’de çıkarıldığı mahkemede “adli kontrol” kararıyla serbest bırakılan Seher Polat, bir kez daha gözaltına alındı. 15. kez hırsızlık suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Polat bir kez daha bırakıldı!