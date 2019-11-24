Sabriye Şengül kimdir? Sabriye Şengül ilk maçında nakavt oldu

Survivor'da popülerliği yakalayan ve herkes tarafından tanınmaya başlanan Sabriye Şengül, Kickboks sporunu sürdürüyordu. Survivor'ın ardından aldığı radikal kararla kafes dövüşü (MMA)'ya katılan Sabriye Şengül dün akşam çıktığı ilk resmi maçında rakibi karşısında aldığı ters bir yumruk nedeniyle nakavt oldu. Rakibinin sevincine sinirlenen Sabriye Şengül Kickboks yapalım mı teklifinde bulundu. Peki Sabriye Şengül kimdir?

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?

Sabriye Şengül 12 Kasım 1988 Şalpazarı, Trabzon doğumlu. Spora hentbol oynayarak başladı. Daha sonra hentbol hocasının tavsiyesiyle 2006'da boksa yöneldi. Türkiye şampiyonlukları, uluslararası boks şampiyonluğu ve K1 Dünya Karması şampiyonluğu kazandı.

23 Nisan 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıktı ve Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.

Ayrıca 2017 ve 2019 yılında Survivor'da yer almıştır.