Sac kavurma nasıl yapılır? Sac kavurma malzemeleri nelerdir?

Sac kavurma nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yaşadığınız yöre veya damak zevkine göre Sac Kavurma'da koyun veya dana eti kullanılabilmektedir. Sac kavurmanın şekillenmesinde kullanılan baharat ve sebzeler önemli bir yer tutmaktadır. İşte Sac kavurma yapılışı...

Sac kavurma malzemeleri:

1 kilo kuşbaşı (Koyun veya Kuzu eti)

1 soğan

5 domates

8 yeşil biber

2 diş sarımsak

Pul biber, karabiber, kekik, tuz

Sac kavurma yapılışı:

Kuşbaşı etleri saca alıp kavurmaya başlayın. Etler piştikten sonra başka bir kaba sıvı yağı koyun. İnce ince kıydığınız soğanı ekleyip kavurun. Sarımsağı ekleyin. İnce ince kıydığınız biberleri ekleyip kavurduktan sonra küp küp doğradığınız domatesleri ekleyin. Hepsini soteledikten sonra saca alıp baharatlarını ilave edin. Etlerle beraber biraz daha kavurun.