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18.11.2019 - 12:49 | | AA

Sac levha ile tehlikeli yolculuk!

Şanlıurfa'da bir otomobilin arka koltuğuna yerleştirilen ve açık haldeki kapılardan dışarı uzatılan yaklaşık 4 metrelik sac levha, trafiği tehlikeye soktu.

Sac levha ile tehlikeli yolculuk!

Akçakale-Harran kara yolunda seyreden otomobil, sürücülere zor anlar yaşattı.

Sürücü, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve bir buçuk metre enindeki 3 sac levhayı otomobilinin arka koltuğunda taşımak istedi. Açık haldeki kapılardan dışarı uzatılan sac levha, görenleri şaşkına uğrattı.

Otomobili geçmeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı. Sacın,  sürücünün yan ve dikiz aynalarından arkasını görmesini tamamen engellediği  görüldü.

Yaklaşık 20 kilometre boyunca kara yolunda seyreden otomobil, daha  sonra kırsal bir mahalleye saptı.

 

 

 

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