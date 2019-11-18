Sac levha ile tehlikeli yolculuk!

Akçakale-Harran kara yolunda seyreden otomobil, sürücülere zor anlar yaşattı.
Sürücü, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve bir buçuk metre enindeki 3 sac levhayı otomobilinin arka koltuğunda taşımak istedi. Açık haldeki kapılardan dışarı uzatılan sac levha, görenleri şaşkına uğrattı.
Otomobili geçmeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı. Sacın, sürücünün yan ve dikiz aynalarından arkasını görmesini tamamen engellediği görüldü.
Yaklaşık 20 kilometre boyunca kara yolunda seyreden otomobil, daha sonra kırsal bir mahalleye saptı.