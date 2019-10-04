MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSadece 2 metre kala dehşet! Son anda kolunu pencereden çıkardı...
04.10.2019 - 09:44 | | İHA

Sadece 2 metre kala dehşet! Son anda kolunu pencereden çıkardı...

İstanbul Başakşehir’de alışveriş için AVM’ye gelen bir sürücü, otopark girişinde fren yerine gaza basınca kaldırıma vurarak takla attı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sadece 2 metre kala dehşet! Son anda kolunu pencereden çıkardı...

Olay, Başakşehir’de bulunan bir alışveriş merkezinin otopark giriş noktasında meydana geldi. İddiaya göre alışveriş merkezinin otopark giriş noktasında durmak isterken fren yerine gaza basın sürücü kaldırma vurarak takla attı. Kazayı gören alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri ve çevrede bulunan esnaf hemen kadının yardımına koştu ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Aracın içerisinden çıkartılan talihsiz kadına ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansta yaptı.

Kazayı gören ve kadını aracın içerisinden çıkaran Hasan Uludağ “Ofisteydik bir ses geldi dışarıya çıktık. Araç herhalde hızlı girmiş küçük alanda ters dönmüş şekilde duruyordu. Sonra kadına yardımcı olduk ve araçtan çıkardık. Kadında bir şey yoktu çok şükür ambulans geldi ama kendisi hastaneye gitmek istemedi” diye konuştu.

Öte yandan yaşanan o anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadın sürücü alışveriş merkezine giriş yaparken yavaşlıyor ancak daha sonra hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma vuruyor daha sonra da takla atıyor.

Kadın sürücü fren yerine gaza basınca takla attıBaşakşehir’de alışveriş için AVM’ye gelen bir kadın sürücü, otopark girişinde fren yerine gaza basınca kaldırıma vurarak takla attı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Bakanlık duyurdu! 3. Kara Devriyesi başladı

Son dakika! Bakanlık duyurdu! 3. Kara Devriyesi başladı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 9'u gri listede 184 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 9'u gri listede 184 terörist etkisiz hale getirildi

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara öğle ezanı saat kaçta?

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara öğle ezanı saat kaçta?

Karaman'da FETÖ operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı

Karaman'da FETÖ operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı

Sıradaki Haber