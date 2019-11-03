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03.11.2019 - 07:50 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Sadun Boro doğum gününde hatırlandı

Dünyayı dolaşan ilk Türk denizcisi merhum Sadun Boro’nun doğum günü denizciler tarafından kutlandı.

Sadun Boro doğum gününde hatırlandı

Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu Başkanı emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’in düzenlediği anma gününde 87 yaşında hayatını kaybeden Boro’nun anıları anlatılırken, Koç Müzesi’ne bağışladığı Kısmet isimli yelkenlisi denizcilerin toplanma yeri oldu.

2 kez dünya turu

1 Kasım 1928’de dünyaya gelen ve 4 yıl önce 87 yaşındayken hayatını kaybeden ünlü Türk denizcisi Sadun Boro, doğum gününde dünyayı iki kez dolaştığı yelkenlisi Kısmet’in önünde anıldı. Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu Başkanı emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’in Koç Müzesi’nde düzenlediği anma etkinliğinde deniz ve yelken dünyasının ünlü gezginleri ve amatör denizciler biraya geldi. Pek çok denizciye ilham olan Boro için düzenlenen etkinlikle konuşan kızı Deniz Boro, “Sadun Boro, karanlık gökyüzündeki mehtap, denizdeki yakamoz, günlük ağacının kasımda turuncusu, baharda yeşili, ahtapotun gözündeki muzip bakış ve martının kanatlarıdır” dedi.

Sadun Boro doğum gününde hatırlandı

Kısmet yelkenlisiyle mavi sevgisi

Etkinliği düzenleyen emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, “Klasik tekne kültürünün okyanusları aşan en güzel örneği Sadun Boro’nun sancak gemisi Kısmet yelkenlisi onun denizlere duyduğu sonsuz sevgiyi hep hatırlatacak” dedi.

 

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