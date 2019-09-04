04.09.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Şafak, Booker Ödülleri’nin kısa listesinde
Dünyanın en saygın edebiyat ödüllerinden Booker Ödülü’nün kısa listesi açıklandı. 13 eserden oluşan uzun listede yer alan Elif Şafak’ın kaleme aldığı “On Dakika Otuz Sekiz Saniye” (10 Minutes 38 Seconds) adlı roman, 6 kitabın bulunduğu kısa listede.
Hay Edebiyat Festivali’nin direktörü Peter Florence’ın başkanlığında, Liz Calder, Xiaolu Guo, Afua Hirsch ve Joanna MacGregor’dan oluşan seçici kurul, kısa listeye seçilen 6 kitabın ismini açıkladı. Ödülün kazananı, 14 Ekim’de yapılacak törenle duyurulacak. Kısa Liste’de yer alan kitapların isimleri şöyle:
Elif Şafak, “10 Minutes 38 Seconds”, l Margaret Atwood, “The Testaments” l Lucy Ellmann, “Ducks, Newburyport”
Bernardine Evaristo, “Girl, Woman, Other” l Salman Rushidie, “Quichotte” l Chigozie Obioma, “An Orchestra of Minorities”