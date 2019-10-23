23.10.2019 - 09:42 | | DHA
Şafak vakti operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Denizli’de uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik 2 aylık fiziki ve teknik takibin ardından bu sabah operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 12 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.
Evlerde narkotik dedektör köpeklerin katılımıyla yapılan aramada 38 gram eroin, 87 gram metamfetamin, 23 sentetik hap ve 0,7 gram skunk ele geçirildi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucuya el konuldu.
Doç. Dr. Ergin Ulutaş: Marmara'da tsunami tehlikesi varKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Ergin Ulutaş, Marmara'da tsunami tehlikesi var. Eğer Marmara'da deprem olursa 1,5- 2 metre yüksekliğinde tsunami oluşur. En önemli nokta Marmara denizinde oluşabilecek heyelanlardır. Lokal bazda kıyılarımızda 3-6 metre civarında tsunami dalgaları görülebilir dedi.